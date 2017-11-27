Натхо: «Пенальти «Рубину» я пробил хорошо, просто вратарь сделал удачный сэйв»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мыслями о гостевой победе над «Рубином» в матче 18-го тура РФПЛ. Израильтянин, не реализовавший пенальти в ворота казанцев, отметил, что он хорошо исполнил 11-метровый удар, но голкипер Сослан Джанаев выполнил удачный сэйв.

– Очень тяжелый матч. После Лиги чемпионов всегда сложно играть, тем более против «Рубина» на их домашней арене. Но мы проделали хорошую работу.

– Есть мнение, что против «Рубина» нельзя пропускать первыми. Сегодня ЦСКА открыл счет, и затем все сложилось хорошо. Действительно ли это очень важно?

– Да. Если в игре с «Рубином» пропускаешь первым, на 80 процентов ты проиграешь матч. Мы не позволили им забить, открыли счeт, игра раскрылась, и мы могли больше контролировать еe ход. У них практически не было шансов что-то сделать у наших ворот.

– Вы раньше выступали за «Рубин» и для вас этот матч наверняка был особенным. Как себя настраивали?

– Я уже немного справился со своими эмоциями, а вот первый матч против «Рубина» был для меня волнительным. Я четыре года провeл здесь с этим тренером. Я благодарен ему, городу, но сейчас я всего себя посвящаю ПФК ЦСКА.

– По общему мнению вы провeли великолепный матч, но не повезло с пенальти. Что случилось?

– Я хорошо пробил пенальти. Это не тот удар, что был в ворота «Уфы». Может, тренер вратарей «Рубина» неплохо знает меня, подсказал, куда может пойти удар, и голкипер сделал удачный сэйв. Не ошибается только тот, кто не бьeт пенальти. Если мне еще раз скажут бить пенальти, я сделаю это.