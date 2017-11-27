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  • Натхо: «Пенальти «Рубину» я пробил хорошо, просто вратарь сделал удачный сэйв»

Натхо: «Пенальти «Рубину» я пробил хорошо, просто вратарь сделал удачный сэйв»

27 ноября 2017, 17:59
10

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мыслями о гостевой победе над «Рубином» в матче 18-го тура РФПЛ. Израильтянин, не реализовавший пенальти в ворота казанцев, отметил, что он хорошо исполнил 11-метровый удар, но голкипер Сослан Джанаев выполнил удачный сэйв.

– Очень тяжелый матч. После Лиги чемпионов всегда сложно играть, тем более против «Рубина» на их домашней арене. Но мы проделали хорошую работу.

– Есть мнение, что против «Рубина» нельзя пропускать первыми. Сегодня ЦСКА открыл счет, и затем все сложилось хорошо. Действительно ли это очень важно?

– Да. Если в игре с «Рубином» пропускаешь первым, на 80 процентов ты проиграешь матч. Мы не позволили им забить, открыли счeт, игра раскрылась, и мы могли больше контролировать еe ход. У них практически не было шансов что-то сделать у наших ворот.

– Вы раньше выступали за «Рубин» и для вас этот матч наверняка был особенным. Как себя настраивали?

– Я уже немного справился со своими эмоциями, а вот первый матч против «Рубина» был для меня волнительным. Я четыре года провeл здесь с этим тренером. Я благодарен ему, городу, но сейчас я всего себя посвящаю ПФК ЦСКА.

– По общему мнению вы провeли великолепный матч, но не повезло с пенальти. Что случилось?

– Я хорошо пробил пенальти. Это не тот удар, что был в ворота «Уфы». Может, тренер вратарей «Рубина» неплохо знает меня, подсказал, куда может пойти удар, и голкипер сделал удачный сэйв. Не ошибается только тот, кто не бьeт пенальти. Если мне еще раз скажут бить пенальти, я сделаю это.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1511795261
Джанаев когда в форме, летает как Бэтмен.
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Dominator777
1511795954
Пенальти пробит очень неудачно, причем вратарь уже падал в угол, а Натхо, видя это, все-равно пробил в тот же угол.
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DEFENDER114
1511796911
Все верно. Учитывая формат наносимого удара (без паузы), пробит пенальти был практически идеально. Джанаев - суперсэйв (угадал направление + прыжок на пределе) - молодец!!!
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Бриг
1511798351
Странно слышать от профессионала. Как это - хорошо пробил и не забил. Это же пенальти!
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каа
1511801614
ХОРОШО - сыграл вратарь....а не забитый пенальти при любом раскладе пробил ПЛОХО...
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BykAs
1511808092
Слабенько пробил. Хреново , что он сам этого не понимает. Надо менять пенальтиста.
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Chernyi Lis
1511854653
Хорошо пробить значит забить гол.
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Чикомас
1511858086
Надо менять пенальтиста. Пусть Витя бьет.
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