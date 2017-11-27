Галактионов: «Оценку моей работе дадут специалисты и руководители «Ахмата»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов заявил, что смазанная концовка матча с «Уфой» не особо сказалась на результате. Напомним, что игра 18-го тура РФПЛ «Ахмат» – «Уфа» завершилась со счетом 2:1.

«Мы ожидали, что игра будет боевой и характерной. Порадовало, что большую часть времени мы владели территорией. Хотелось бы добавить остроты в атаке не только от линии нападения, но и при взаимодействии всей команды.

Немножко смазали концовку, сами себе привезли нервозность, прозевали игрока и пропустили со стандарта. В то же время добыли три важных очка.

Оценку моей работе дадут специалисты и руководители клуба. Стараюсь честно исполнять свои обязанности и готовить команду от тура к туру», – заявил Галактионов после матча.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил доверие со стороны руководства клуба к данному специалисту.