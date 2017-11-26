РФПЛ. Победа над «Анжи» стала для «Ростова» первой с августа

«Ростов» победил «Анжи» со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата России.

Нападающий Александр Бухаров оформил дубль.

Ростовский клуб набрал 22 очка и поднялся на 10-е место, махачкалинский – с 16-ю остался на 15-м.

Команда Леонида Кучука выиграла в РФПЛ впервые за три месяца.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бухаров, 44 (с пенальти); 2:0 – Бухаров, 58.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Калачев (Зуев, 58), Гацкан, Маер, Байрамян, Ионов (Думбия, 86), Бухаров (Дядюн, 69).

«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко (Яковлев, 74), Бакаев, Чайковский, Маркелов, Кацаев (Лескано, 63), Прудников (Иванченко, 70).

Предупреждения: Маер, 30; Гацкан, 81, Ингасон, 90+1 – нет.

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