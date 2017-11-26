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РФПЛ. Победа над «Анжи» стала для «Ростова» первой с августа

26 ноября 2017, 18:23
20

«Ростов» победил «Анжи» со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата России.

Нападающий Александр Бухаров оформил дубль.

Ростовский клуб набрал 22 очка и поднялся на 10-е место, махачкалинский – с 16-ю остался на 15-м.

Команда Леонида Кучука выиграла в РФПЛ впервые за три месяца.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бухаров, 44 (с пенальти); 2:0 – Бухаров, 58.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Калачев (Зуев, 58), Гацкан, Маер, Байрамян, Ионов (Думбия, 86), Бухаров (Дядюн, 69).

«Анжи»: Лория, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко (Яковлев, 74), Бакаев, Чайковский, Маркелов, Кацаев (Лескано, 63), Прудников (Иванченко, 70).

Предупреждения: Маер, 30; Гацкан, 81, Ингасон, 90+1 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Анжи
Комментарии (20)
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a-rakhmatov
1511710403
Так держать, Ростов!!!
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Serjoga
1511710423
С победой землячки! Теперь так же в оставшихся 2-х матчах! Отработайте по полной!
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Ростов рулит.
1511711152
С победой! Но игра всё равно плохая, повезло что это Анжи. Особенно оставшиеся 20 минут, заигрывались в своей штрафной. Калачёв ни одной точной передачи, угловые плохо подаёт. Байромян часто терял мяч на неточных пасах. И много много без обидных ошибок, с другой командой это не пройдёт.
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Виктор12
1511712123
Пенальти НЕ БЫЛО! Его придумал Вилков! Мяч попал в руку Бразгалову, а игры рукой НЕ БЫЛО! Не было! Такие пенали ставят только согласно ЦЕНЫ вопроса, а забесплатно такие пенали НЕ СТАВЯТ! Не ставят! Вот и делайте выводы! Как теперь Будогосский будет отмазывать Вилкова! Судейство ДВОЕШНОЕ! Решения арбитров противоположны по эпизодам игры рукой, потому что арбитры судят по ПОНЯТИЯМ, а не по правилам! Правила - это ширма за которую прячутся арбитры и ВЫДУМЫВАЮТ себе отмазки для коррупционной смазки! Ведь те же правила под себя писали арбитры. Скандальное судейство Вилкова напрямую повлияло на результат игры, несмотря на то, что Ростов забил второй! Складывается такое впечатление, что арбитры уже загодя утвердили свою первую жертву и сплавляют Анжи в ФНЛ! Что и требовалось доказать!
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Fan Loko mik
1511714397
Ростов ещё жив! С победой!!!
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acer2003
1511714823
С Победой ,Ростов !!!
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Красногорск_Фан
1511714957
Ростов с "трудовой" победой. Анжи удачи в следующих матчах. Чтобы судили беспристрастно.
Ответить
_Marqella_
1511737359
отскок Ростова благодаря левому пенальти...))
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vgarakh
1511768203
Молодцы, наконец-то порадовали.
Ответить
Таганский
1511776987
Продолжаем в том же духе!!
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