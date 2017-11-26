Тренер минского «Динамо»: «Этот чемпионат Беларуси показал всю сущность БАТЭ»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о концовке чемпионата Беларуси.

Минчане в 30-м туре обыграли «Витебск» со счетом 4:1 и набрали 68 очков. БАТЭ сыграл вничью с «Городеей» (3:3), сравняв счет на шестой добавленной минуте, и сравнялся со столичным клубом по количеству баллов. Борисовчане выиграли турнир 12-й раз подряд благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

– Каково это, когда судьба чемпионства зависит от параллельного матча, а не от игры вашей команды, вы знаете результат?

– Да, я знаю результат игры БАТЭ. Я знаю, что там. Ну не играли бы шесть минут, играли еще бы 10, 15 минут играли бы. Такой чемпионат у нас. Этот чемпионат показал всю сущность нашего чемпиона, нашего флагмана. В этой ситуации мы сначала, что хотели сделать? Поменять туры местами, и 6 клубов дает добро! Мы что в каменном веке живем? Это нонсенс, чтобы меняли туры местами.

За время игровой карьеры Гуренко выступал за «Рому», «Реал Сарагосу» и московский «Локомотив».