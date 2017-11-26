Источник: Неймар хочет сам выбирать, в каких матчах он будет выходить на поле за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сказал главному тренеру Унаи Эмери, что хочет сам выбирать матчи, в которых он будет участвовать. Об этом сообщил ресурс Yahoo со ссылкой на собственные источники.

По информации Yahoo, 25-летний бразилец недоволен работой Эмери из-за конфликта с Эдинсоном Кавани и стилем игры парижан. Неймар планирует не играть в некоторых матчах команды.

Напомним, игрок сборной Бразилии пополнил состав французского клуба в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Ранее «Бомбардир» опубликовал список привилегий Неймара в «ПСЖ».