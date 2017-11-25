Главный тренер «Бристоль Сити»: «Я с огромным уважением отношусь к Слуцкому»

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон после матча 19-го тура Чемпионшипа с «Халл Сити» (3:2) поделился мнением о главном тренере «тигров» Леониде Слуцком.

«Слуцкий делал все правильно. Он полностью переигрывал нас на протяжении 65 минут, но игроки могут посыпаться, когда нет уверенности.

Я с огромным уважением отношусь к Слуцкому», — сказал Джонсон в интервью Hull Daily Mail.

«Халл» не побеждает в шести матчах подряд. Сейчас команда занимает 20-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, что игроки «тигров» отпраздновали второй гол в ворота «Бристоль Сити», обняв Слуцкого.