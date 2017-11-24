Хоккейный СКА встретился с Халком в Шанхае и подарил ему клубный свитер

Хоккейный СКА опубликовал видео о поездке в Шанхай на матч КХЛ против «Куньлунь Ред Старт» (8:1).

В столице Китая петербургский клуб встретился с нападающим Халком, выступающим за «Шанхай СИПГ».

Представители СКА подарили 31-летнему бразильцу клубный свитер (0:28 на видео).

Напомним, с 2012 по 2016 год Халк играл за «Зенит». В его составе игрок выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

В текущем сезоне футболист забил 29 голов и отдал 24 результативные передачи в 42-х встречах всех турниров.