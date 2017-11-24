После матча БАТЭ с «Црвеной Звездой» задержано 14 иностранных болельщиков

По результатам матча Лиги Европы, в котором в рамках пятого тура встречались БАТЭ и «Црвена Звезда» (0:0), было задержано 14 иностранных болельщиков из-за массовой драки, а также нарушения порядка в Борисове перед и непосредственно во время игры.

«В ходе охраны общественного порядка до проведения и во время проведения футбольного матча были задержаны 14 иностранных граждан, в отношении которых составлено 20 административных протоколов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 17.1 (»Мелкое хулиганство»), 17.3 (Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде) и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Там присутствовали болельщики и из Сербии, и из России. И все задержанные – это именно иностранные болельщики. Но мы целенаправленно не уточняем, какие именно», – рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек «Интерфакс-Запад».

Стоит отметить, что по некоторой информации, со стороны российских болельщиков присутствовали фанаты «Спартака».