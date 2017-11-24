«ПСЖ» предложил четырехлетний контракт Феллаини

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции, сообщает Le10 Sport. У футболиста подходит к концу контракт с английским клубом, рассчитанный до 30 июня 2018 года. В его услугах проявляет заинтересованность «ПСЖ», который может заполучить игрока на правах свободного агента.

Сообщается, что стороны уже провели предварительные переговоры. 30-летний футболист получил предложение подписать контракт, рассчитанный на четыре года.

В текущем сезоне Феллаини провел восемь матчей в английской Премьер-лиге, забив в них три гола.