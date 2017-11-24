Виталий Денисов: «У соперника бывает выше самоотдача. Отсюда и результат»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов пообещал догнать остальные российские клубы, которые уже обеспечили себе выход в весеннюю стадию еврокубков.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Копенгаген» завершился со счетом 2:1. После этой встречи железнодорожники закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы F, набрав восемь очков. Отставание от лидирующего «Шерифа» составляет один балл.

– Местами было тяжело, но мы справились. Хорошо сыграли в обороне, страховали друг друга.

– Все говорят, что «Локомотив» по составу превосходит «Копенгаген», «Шериф» и «Злин», но команда пока не вышла из группы.

– Иногда бывает, что у соперника выше самоотдача, иногда он просто лучше использует моменты. Отсюда и результат.

– Все российские клубы уже обеспечили себе евровесну.

– Значит, будем их догонять. Другого выхода у нас нет.

– Перелет в Хабаровск не пугает?

– Многие из нас играли в худших условиях. Это не так страшно, но возрастает риск получить травму. Конечно, хотелось бы более приемлемых условий.