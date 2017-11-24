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  • Зе Луиш: «В Москве люди как будто хотят подраться, часто кричат»

Зе Луиш: «В Москве люди как будто хотят подраться, часто кричат»

24 ноября 2017, 07:04
24

Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился впечатлениями от жизни в Москве. По его словам, это самый крупный город, в котором он когда-либо бывал. Среди основных проблем он назвал постоянные пробки и плохое настроение местных жителей.

«Мне нравится водить, хотя в России это непросто. Дело не только в пробках. Иногда сложно найти нужное место, допустим аптеку. Их в Москве много, но мой GPS каждый раз заводит меня не туда. Направо-налево, и я уже заблудился.

Московские пробки правда сводят меня с ума. Трачу на дорогу не меньше часа. Рекорд по времени до Тарасовки – 2,5 часа. Там опоздали абсолютно все. Поэтому тренировку перенесли.

Это был безумный летний день, когда все собрались за город на барбекю. Помню, было очень жарко, народ массово поехал купаться, и все вокруг превратилось в одну большую пробку.

Москва – самый большой город, где я был. Она мне нравится по одной причине: каждый раз, когда тебе что-то надо, ты легко это получишь. Все что угодно в любое время суток: два часа ночи – не проблема.

Еще тут очень красивые высотки. Университет, например, виден из окон моей квартиры. Это в Москва-Сити. Удобно, многие ребята там живут, есть достаточно кафе, ресторанов и магазинов.

Мне нравится мое место. Провожу много времени дома в своей комнате. Люблю, когда есть пусть небольшое, но место только для меня. Так я чувствую себя комфортно.

Есть одна вещь, которая мне не нравится в Москве помимо пробок, – это настроение людей. Ощущение, что они не слишком счастливы здесь. Они как будто хотят подраться, часто кричат. А я счастливый парень – смеюсь, улыбаюсь.

Это все из-за погоды и трафика. Люди все время в стрессе, опаздывают на работу. Начинают с восьми – значит, встать надо в шесть утра, иногда в 5.30, и все из-за пробок. Конечно, это раздражает людей. Они злые не сами по себе, их бесит обстановка вокруг», – сказал Зе Луиш.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел восемь матчей в РФПЛ, в которых забил два гола и однажды отдал результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (24)
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Васьок86
1511497086
"каждый раз, когда тебе что-то надо, ты легко это получишь. Все что угодно в любое время суток: два часа ночи – не проблема" - явно не про пиццу
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ufos73
1511501464
Удали гугл карту и поставь Яндекс, меня пару раз в моем же городе, в такие места это гАвно заводила...
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Пестрый
1511502684
Может Зе кто нибудь объяснит что гастарбайтеры не могут быть счастливы по определению) Они плачут но все равно едут и едут))
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FanatSerj
1511504533
"А я счастливый парень – смеюсь, улыбаюсь." - не ну нига получающий миллион евро должен быть таким )) Да думаю если бы эти злые люди тоже получали столько бабла, то не так кислили ))
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Nikiforof
1511504804
Очень понравилось "однажды отдал результативную передачу" прям как в сказке.
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OfaZavr
1511510423
как сказали в одном фильме: "Не мы такие жизнь такая".
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Тraumtanzеr
1511511438
Тебе б зарплату как у нас, тоже злой ходил бы)))
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prezent2017
1511516872
Не нравится, так вали отседа! 2 гола за две трети сезона и куча бабла уплачена. Об этом бы подумал, джипсоид.
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Федорыч-НН
1511518020
Правильно, когда ч/ж зубы скалит, хочется в рожу ему дать
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Mefistofel29
1511518139
За такую зарплату должен улыбаться и кричать на всех углах о любви к России. Ехал бы в свой Черножопинск играл бы за 100 баксов, зато там все добрые.
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