Зе Луиш: «В Москве люди как будто хотят подраться, часто кричат»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш поделился впечатлениями от жизни в Москве. По его словам, это самый крупный город, в котором он когда-либо бывал. Среди основных проблем он назвал постоянные пробки и плохое настроение местных жителей.

«Мне нравится водить, хотя в России это непросто. Дело не только в пробках. Иногда сложно найти нужное место, допустим аптеку. Их в Москве много, но мой GPS каждый раз заводит меня не туда. Направо-налево, и я уже заблудился.

Московские пробки правда сводят меня с ума. Трачу на дорогу не меньше часа. Рекорд по времени до Тарасовки – 2,5 часа. Там опоздали абсолютно все. Поэтому тренировку перенесли.

Это был безумный летний день, когда все собрались за город на барбекю. Помню, было очень жарко, народ массово поехал купаться, и все вокруг превратилось в одну большую пробку.

Москва – самый большой город, где я был. Она мне нравится по одной причине: каждый раз, когда тебе что-то надо, ты легко это получишь. Все что угодно в любое время суток: два часа ночи – не проблема.

Еще тут очень красивые высотки. Университет, например, виден из окон моей квартиры. Это в Москва-Сити. Удобно, многие ребята там живут, есть достаточно кафе, ресторанов и магазинов.

Мне нравится мое место. Провожу много времени дома в своей комнате. Люблю, когда есть пусть небольшое, но место только для меня. Так я чувствую себя комфортно.

Есть одна вещь, которая мне не нравится в Москве помимо пробок, – это настроение людей. Ощущение, что они не слишком счастливы здесь. Они как будто хотят подраться, часто кричат. А я счастливый парень – смеюсь, улыбаюсь.

Это все из-за погоды и трафика. Люди все время в стрессе, опаздывают на работу. Начинают с восьми – значит, встать надо в шесть утра, иногда в 5.30, и все из-за пробок. Конечно, это раздражает людей. Они злые не сами по себе, их бесит обстановка вокруг», – сказал Зе Луиш.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел восемь матчей в РФПЛ, в которых забил два гола и однажды отдал результативную передачу.