Мата: «Было бы здорово играть до 40 лет, как Гиггз»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о своем будущем. Игрок допускает, что будет играть до 40 лет.

«Почему бы и нет? Сейчас мне 29, и я надеюсь, что смогу играть в футбол еще несколько лет. Было бы здорово играть до 40 лет, как Райан Гиггз. Но до этого еще далеко — 11 лет.

Возможный уход из «МЮ»? Никогда не знаешь, что может произойти в футболе и в жизни. Но я счастлив здесь», — сказал Мата.

Контракт испанца с «МЮ» истекает летом следующего года. Ранее сообщалось о том, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью намерен продлить контракт с полузащитником.