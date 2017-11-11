Моуринью надеется переподписать четверых игроков «Манчестер Юнайтед» с увеличением суммы отступных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется удержать в команде четверых игроков, контракты которых истекают следующим летом.

Речь идет о полузащитниках Хуане Мате, Андере Эррере, Эшли Янге и Дейли Блинде. Манкунианцы намерены инициировать продление соглашений с игроками с увеличением суммы отступных.

Отмечается, что договор защитника Люка Шоу также рассчитан до июня 2018 года, однако, как заявляет источник, «красные дьяволы» уже активировали опцию продления контракта игрока еще на сезон. Вероятно, это будет сделано только для того, чтобы увеличить сумму компенсации за 22-летнего футболиста.