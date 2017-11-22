Гризманн подтвердил, что может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за форварда 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна 26-летний француз перейдет в «Барселону».

«Я еще не принял решения относительно будущего. Все зависит от различных факторов. Я ничего не имею против Англии, кроме погоды. Вариант с «Манчестер Юнайтед» является возможным.

При этом я счастлив в «Атлетико». У меня отличный тренер и партнеры по команде. Они постоянно спрашивают меня о будущем. Но я ничего не исключаю», – сказал Гризманн.