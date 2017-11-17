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Источник: Гризманн перейдет в «Барселону» летом

17 ноября 2017, 14:26
5

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн следующим летом станет игроком «Барселоны». Об этом сообщил каталонский журналист Альберт Лесан.

«Гризманн дал согласие на выступления за «Барселону» с сезона-2018/19. Стороны очень сильно продвинулись в переговорах», – написал Лесан в твиттере.

В текущем сезоне Гризманн забил три гола и отдал три результативные передачи в 13-ти встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока сборной Франции в 80 миллионов евро.

О договоренности по трансферу стало известно в среду. Согласно Goal, на форварда также претендует «Манчестер Сити».

Источник: Twitter
Испания. Примера Атлетико Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (5)
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Asbjorn
1510918994
Если перейдет,значит делоуфеу на трансфер и алькасер тоже
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DeStar
1510921118
Его Мю хотели взять вроде, ну зато заберут бэйла)))
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mig28
1510924195
До лета много чего измениться может...не удивлюсь если перейдет в Реал или МЮ, МС))
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rLt_Ortriwar
1510943334
не нужен он барсе!!
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koli4ka
1510954243
брехня,он туда не нужен...
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