Источник: Гризманн перейдет в «Барселону» летом

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн следующим летом станет игроком «Барселоны». Об этом сообщил каталонский журналист Альберт Лесан.

«Гризманн дал согласие на выступления за «Барселону» с сезона-2018/19. Стороны очень сильно продвинулись в переговорах», – написал Лесан в твиттере.

В текущем сезоне Гризманн забил три гола и отдал три результативные передачи в 13-ти встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока сборной Франции в 80 миллионов евро.

О договоренности по трансферу стало известно в среду. Согласно Goal, на форварда также претендует «Манчестер Сити».