Дриусси готов сыграть в матче со «Спартаком», участие Лунева под вопросом

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси готов принять участие в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». Голкипер Андрей Лунев приступил к восстановительным процедурам.

Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

– Каково состояние Лунева? В заявке на игру с «Тосно» не было Дриусси. Как он себя чувствует?

– Дриусси чувствует себя хорошо. Сегодня он тренировался в общей группе. Завтра точно будет в заявке. Лунев тоже чувствует себя достаточно хорошо. Приступил к восстановительным процедурам. Сегодня и завтра посмотрим на его состояние и решим по поводу участия в игре со «Спартаком».