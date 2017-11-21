Экс-владелец «Анжи» Керимов задержан во Франции

Бывший владелец махачкалинского «Анжи» Сулейман Керимов задержан во Франции. Это случилось в аэропорту Ниццы. О причинах взятия российского бизнесмена под стражу пока не сообщается.

«Сулейман Керимов был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок.

Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы.

Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения», – сказали в российской дипмиссии.

Напомним, что при Керимове в «Анжи» играли Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Лассана Диарра.