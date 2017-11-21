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Экс-владелец «Анжи» Керимов задержан во Франции

21 ноября 2017, 20:51
11

Бывший владелец махачкалинского «Анжи» Сулейман Керимов задержан во Франции. Это случилось в аэропорту Ниццы. О причинах взятия российского бизнесмена под стражу пока не сообщается.

«Сулейман Керимов был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок.

Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы.

Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения», – сказали в российской дипмиссии.

Напомним, что при Керимове в «Анжи» играли Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Лассана Диарра.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (11)
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сапёр75
1511287259
Нужно было платить налоги,спал бы спокойнее )
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Татарин за ЦСКА
1511287481
Не платил поди карлосу,ЭтоО и Диарра вот его и задержали.
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Абу Зейд Небесный
1511289146
Терпения и скорейшего освобождения..
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GoldPlayFIFARus9
1511290946
Подумаешь, мелочь какая, подумал Сулейман, летя во Францию, но забыл что Франция это не Россия.
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prezent2017
1511291026
Вор должен сидеть в тюрьме - В. Высоцкий!
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Decorhome
1511291241
Сулейман Керимов не мало сделал для своей Республики
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Loko_Roma
1511294097
Вор должен сидеть в тюрьме (с)
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777+
1511295397
Как говорится "СЕЛЯВИ"! Он барин - любит с шиком жить, Сигара, дорогой коньяк и Ница... "Забыл" налоги заплатить!
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