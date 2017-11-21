«Краснодар» поздравил Гранквиста с признанием лучшим футболистом Швеции

«Краснодар» поздравил капитана команды Андреаса Гранквиста с получением приза лучшего игрока 2017 года в Швеции. Напомним, что 32-летний футболист впервые за последние десять лет обошел в этом споре Златана Ибрагимовича.

«Поздравляем Андреаса с получением этих престижных призов, желаем ему новых профессиональных успехов и достижений в составе нашего клуба и национальной сборной Швеции!» – говорится в поздравлении.