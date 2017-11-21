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  • «Краснодар» поздравил Гранквиста с признанием лучшим футболистом Швеции

«Краснодар» поздравил Гранквиста с признанием лучшим футболистом Швеции

21 ноября 2017, 11:16
5

«Краснодар» поздравил капитана команды Андреаса Гранквиста с получением приза лучшего игрока 2017 года в Швеции. Напомним, что 32-летний футболист впервые за последние десять лет обошел в этом споре Златана Ибрагимовича.

«Поздравляем Андреаса с получением этих престижных призов, желаем ему новых профессиональных успехов и достижений в составе нашего клуба и национальной сборной Швеции!» – говорится в поздравлении.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Швеция Гранквист Андреас
Комментарии (5)
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Chesn0k
1511255563
батька
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volfrik
1511257489
Неожиданно, приятно что он играет в нашем чемпионате!
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Бугимен
1511261610
Отличный игрок у Краснодара!Поздравляю Гранквиста с признанием лучшим футболистом Швеции и даже Краснодара!Дума,что меня в этом поддержат болельщики быков!
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dok66
1511262637
Молодец ! Заслужил !
Ответить
vick-north-west
1511266804
Случайно! Ибра травму получил, полгода с крестами лежал, и тем не менее лучший гол плей-офф ЛЕ ему дали, если не ошибаюсь. Следующие 5 лет опять Ибрагимович застолбит.
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