Орлов: «Я вздрогнул, когда Манчини сказал, что Кузяев может стать великим футболистом»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве.

«Я даже вздрогнул, когда Манчини сказал, что Кузяев — универсал, который может вырасти в великого футболиста. Пусть Далер станет великим игроком, дай бог. Но нельзя такое про наших ребят говорить. На самом деле Кузяев — трудяга, профессионал.

Видно, что он готовится к каждому матчу, в игре с «Тосно» (5:0 в 17-м туре РФПЛ – прим. «Бомбардира») тоже старался. Рад, что Кузяев вышел играть под нападающим и фактически заменил Ерохина. Далер влезал в штрафную, забил, еще имел моменты, то есть эта роль как раз для него», — сказал Орлов.

В текущем сезоне 24-летний Кузяев забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 21-м матче всех турниров.

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.