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  • Орлов: «Я вздрогнул, когда Манчини сказал, что Кузяев может стать великим футболистом»

Орлов: «Я вздрогнул, когда Манчини сказал, что Кузяев может стать великим футболистом»

20 ноября 2017, 21:53
25

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве.

«Я даже вздрогнул, когда Манчини сказал, что Кузяев — универсал, который может вырасти в великого футболиста. Пусть Далер станет великим игроком, дай бог. Но нельзя такое про наших ребят говорить. На самом деле Кузяев — трудяга, профессионал.

Видно, что он готовится к каждому матчу, в игре с «Тосно» (5:0 в 17-м туре РФПЛ – прим. «Бомбардира») тоже старался. Рад, что Кузяев вышел играть под нападающим и фактически заменил Ерохина. Далер влезал в штрафную, забил, еще имел моменты, то есть эта роль как раз для него», — сказал Орлов.

В текущем сезоне 24-летний Кузяев забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 21-м матче всех турниров.

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кузяев Далер
Комментарии (25)
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polt
1511204292
В 24 уже великим не стать, может прорвать на 2-3 сезона. А играть на таком приличном уровне , дай бог, ему подольше.
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acer2003
1511204337
Что нельзя говорить ,про наших ребят ? Что за бред несёт этот человек ?))Похоже, второй Рейнгольд, только похлеще.....(((
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rammax fcsm
1511204738
я каждый раз вздрагиваю, когда твой бред слышу, геник...
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Алекc
1511204854
"я вздрогнул от того что про наших ребят говорят хорошо", типо того! "так говорить нельзя". ну типо этого. Блин, сам то понял что сказал :D
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Portoz
1511207347
Пернул ты Гена ,а не вздрогнул
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Татарин за ЦСКА
1511208295
А почему бы и нет.Игрок то добротный!!!
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Федорыч-НН
1511209268
Даже наверное не вздрогнул, а затрясся. Разве можно такое про Кузяева говорить? А как же великий футболист Кокорин? Про Кокорина можно!
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Zenmaster
1511209886
Трудности перевода скорей всего . Орлов своей белебердой утомил !!! Главное не сбрасывать обороты !!!
Ответить
stream15
1511212175
Есть от чего вздрогнуть, ведь Орлову никогда не стать великим комментатором.
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арейская
1511218023
А почему бы и нет, пугливенький ты наш?
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