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  • На перенос медиацентра на «Санкт-Петербурге» городом будет выделено 250 миллионов

На перенос медиацентра на «Санкт-Петербурге» городом будет выделено 250 миллионов

20 ноября 2017, 17:32
19

Председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что властями города на перенос медиацентра на одноименном стадионе будет выделено 250 миллионов рублей.

Напомним, нынешнее расположение медиацентра является помехой для выдвижения выкатного поля из чаши арены.

«250 миллионов рублей пойдет на перенос медиацентра. Принято решение вице-премьером, что это будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично – за счет бюджета города», – сказал Корабельников.

Руководитель добавил, что аналогичная сумма может быть выделена из федерального бюджета. Подробнее об этом станет известно после его утверждения во втором чтении. Ранее сообщалось, что стоимость работ обойдется примерно в 432 миллиона рублей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (19)
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la verdad
1511188863
Путинские холопы в конец обнаглели.
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momwig_
1511188866
Прелестно... Построили прорву.
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батог
1511189556
Опять???!!!...
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DOCTOR PENALTY
1511190478
Чё-то слишком "мало".
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Gornostay
1511193076
Интересно сколько стоило это временное сооружение))
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Полная Канистра
1511193718
бездонное дно в этом унитазе лучше бы его не было играли бы как раньше на петровском и горя не знали и деньги бы на пользу города и народу достались
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gari69
1511194234
А все каналы деньги больным детям собирают- суки
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Asbjorn
1511194510
Мало,нужно больше народных денег на баклан-арену
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Патронташ
1511199761
При переносе значительная часть денег наверное будет потрачена на отражение атак пикирующих бакланов-разрушителей.
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insider_retro
1511202716
Традиционное головотяпство за которое расплатятся государство и город!.. А хотелось, что бы прошлись по персоналиям с полным возмещением за тупорылость и бездарность!!..
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