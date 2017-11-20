На перенос медиацентра на «Санкт-Петербурге» городом будет выделено 250 миллионов

Председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что властями города на перенос медиацентра на одноименном стадионе будет выделено 250 миллионов рублей.

Напомним, нынешнее расположение медиацентра является помехой для выдвижения выкатного поля из чаши арены.

«250 миллионов рублей пойдет на перенос медиацентра. Принято решение вице-премьером, что это будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично – за счет бюджета города», – сказал Корабельников.

Руководитель добавил, что аналогичная сумма может быть выделена из федерального бюджета. Подробнее об этом станет известно после его утверждения во втором чтении. Ранее сообщалось, что стоимость работ обойдется примерно в 432 миллиона рублей.