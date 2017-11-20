Источник: «Мхитарян борется за спасение своей карьеры в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян испытывает проблемы в клубе.

Сообщается, что главный тренер манкунианцев, а также его тренерский штаб имеют большие сомнения по поводу 28-летнего игрока.

Напомним, армянин не был включен португальским специалистом в заявку на матч 12-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1), который состоялся в прошедшую субботу. Сделано это было якобы по «тактическим соображениям».

«По-прежнему существуют проблемы с Мхитаряном. Он борется за спасение своей карьеры на «Олд Траффорд». У Моуринью и его команды есть огромные сомнения по поводу игрока, который в последние недели явно проявляет признаки усталости.

Генрих прилагает все усилия, чтобы обрести форму после прошлогодних проблем, но, кажется, что они вновь возвращаются. Это огромная проблема», – сказал источник, близкий к клубу.

Мхитарян перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в 16-ти матчах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.