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  • Источник: «Мхитарян борется за спасение своей карьеры в «Манчестер Юнайтед»

Источник: «Мхитарян борется за спасение своей карьеры в «Манчестер Юнайтед»

20 ноября 2017, 16:52
18

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян испытывает проблемы в клубе.

Сообщается, что главный тренер манкунианцев, а также его тренерский штаб имеют большие сомнения по поводу 28-летнего игрока.

Напомним, армянин не был включен португальским специалистом в заявку на матч 12-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1), который состоялся в прошедшую субботу. Сделано это было якобы по «тактическим соображениям».

«По-прежнему существуют проблемы с Мхитаряном. Он борется за спасение своей карьеры на «Олд Траффорд». У Моуринью и его команды есть огромные сомнения по поводу игрока, который в последние недели явно проявляет признаки усталости.

Генрих прилагает все усилия, чтобы обрести форму после прошлогодних проблем, но, кажется, что они вновь возвращаются. Это огромная проблема», – сказал источник, близкий к клубу.

Мхитарян перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в 16-ти матчах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Мхитарян Генрих
Комментарии (18)
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Matu
1511186874
В Спартак бы Генриха...
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84aivengo
1511188088
в любом случае,в мю номер не отбывал... играл достойно
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DOCTOR PENALTY
1511188848
Самый подходящий момент для перехода в Спартак.
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Mahone
1511188977
Давайка в Спартак,заиграешь
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a-rakhmatov
1511189458
Любой клуб России примет такого игрока
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ljrljr0505
1511192526
переход в МЮ был ошибкой. В Боруссии он был ключевой фигурой и игра строилась вокруг него. Это примерно так же как переход Глеба из Арсенала в Барселону. Оба были на ключевых ролях и оба ошиблись при переходе в более престижные клубы... Жаль..
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nailvakh
1511196595
Что за чушь, Мхитарян основной игрок в МЮ, спады у всех бывают
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qwerty991
1511197448
Пока Ромелу и Златан будут в строю, видимо ему ничего не светит. Жаль, неплохой нападающий.
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Sarco
1511200036
Да все просто , он не подходит под футбол Моура
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Portoz
1511279467
не уровень МЮ
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