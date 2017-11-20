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Агент Кришито сообщил, что «Зенит» не предлагал игроку новый контракт

20 ноября 2017, 13:11
2

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что петербургский клуб не делал предложения 30-летнему игроку о новом контракте.

Нынешнее соглашение итальянца рассчитано до лета 2018 года.

«В данный момент вопрос продления контракта Кришито с «Зенитом» находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало.

До окончания контракта остается совсем немного времени, мы все еще ждем звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту», – сказал Д'Амико.

Кришито перебрался в «Зенит» из «Дженоа» летом 2011 года. В текущем сезоне он принял участие в 24-х матчах, записав на свой счет три мяча.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (2)
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Путник 13
1511173019
Надо продлевать ..игрок очень достойный ..в Зените один из лучших..
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baden69
1511174327
Нужно продлевать. Уровень приличный, да и возраст позволяет еще годика 2-3 поиграть.
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