Бубнов увидел системообразующую роль Алексея Миранчука в «Локомотиве»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» закономерно обыграл «Анжи» в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

«Не сказал бы, что «Локомотив» владел большим преимуществом, но в решающий момент использовал ошибку соперника, разыграл хорошую комбинацию и в целом уверенно довел дело до победы. Матч, как и ожидалось, не стал проходным для гостей, «Анжи» не случайно ушел с последнего места в таблиц, организованно действовал и сегодня.

Железнодорожники испытывали проблемы с составом, но, по счастью для них, средняя линия больших изменений не претерпела. Игорь Денисов, Коломейцев, братья Миранчуки и Фернандеш в целом смогли контролировать ход игры. Пусть Алексею Миранчуку сегодня пришлось действовать на позиции нападающего.

Юрий Семин сделал верный выбор, доверив ему роль на острие, которая для него в новинку. Он отлично взаимодействует с Антоном и Ману Фернандешем, голевой пас которого также стоит отметить. Пожалуй, теперь уже можно с уверенностью назвать Алексея системообразующим игроком «Локо», одним из ключевых исполнителей», – сказал Бубнов.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Столичные футболисты продолжают единолично лидировать в турнирной таблице, махачкалинцы располагаются на предпоследнем, 15-м месте.