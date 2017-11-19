Симеоне: «Дома меня учили поддерживать семью. Гризманн — часть семьи»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:0).
«Мы играли против лучшей команды мира, а лучшая команда мира хорошо играет в футбол. Матч прошел так, как мы хотели. Мы могли как победить, так и проиграть.
Гризманн? Дома меня учили, что пока ты часть семьи, тебя будут поддерживать. Так вот Гризманн — часть семьи», — сказал Симеоне.
«Атлетико» с 24 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Нападающий Антуан Гризманн не забивал за клуб с сентября.
Источник: Marca