АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл», Ибрагимович вышел на поле впервые с апреля

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1 в матче 12-го тура АПЛ.

Счет в матче открыл Дуайт Гэйл на 14-й минуте. Это стал первый с апреля гол, который «МЮ» пропустил дома. Также в этом матче на 77-й минуте впервые с апреля на поле вышел нападающий Златан Ибрагимович, который восстанавился от травмы колена.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 — Гэйл, 14; 1:1 — Марсьяль, 37; 2:1 — Смоллинг, 45+1; 3:1 — Погба, 54; 4:1 — Лукаку, 70.

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