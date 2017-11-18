Слуцкий: «Мы опять не выиграли, но выступили лучше, чем в предыдущих матчах»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 17-го тура Чемпионшипа с «Ипсвич Таун» (2:2).

«В последнее время у нас было много проблем, и сегодня мы опять не выиграли, но считаю, что сыграли лучше, чем в предыдущих трех матчах.

Мы сделали шаг вперед, и показали хороший футбол. Я понимаю разочарование результатом, но нужно сконцентрироваться на позитивных вещах», — сказал Слуцкий в интервью Hull Daily Mail.

Матч с «Ипсвич Таун» — четвертый подряд, в котором «тигры» не могут победить.