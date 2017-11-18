Гончаренко: «Березуцкий подвернул голеностоп. Не исключаю, что он выйдет уже в следующем матче»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал повреждение защитника Алексея Березуцкого, полученное на 20-й минуте гостевого матча 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (4:2).

«Березуцкий подвернул голеностоп. Оценим его состояние завтра. С такими травмами, думаю, играть можно. Зная бойцовские качества Лeхи, вполне возможно в следующем матче выйдет», – сказал Гончаренко.

Напомним, следующий поединок армейцы проведут против «Бенфики» в среду, 22 ноября, в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.