Слуцкий: «В «Халле» отличная атмосфера, она – наша первая сила»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал о взаимоотношениях в клубе, а также отметил отличную атмосферу, которая присутствует в команде, несмотря на неудачное выступление «тигров» в нынешнем сезоне.

«Это серьезный плюс. Когда я думаю о проблемах, я также не забываю о наших сильных сторонах. У нас невероятная атмосфера внутри команды. Все игроки поддерживают меня, а я поддерживаю каждого игрока. У меня очень хорошие отношения с футболистами и персоналом.

Атмосфера внутри «Халла» сейчас – наша первая сила. Мы никогда не сдаемся. Все пытались помочь мне в этой ситуации, поддержать меня, и я очень благодарен им. Я чувствую поддержку отовсюду, особенно от игроков, но первая поддержка для них – показать свой максимальный уровень на поле», – цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

После 16-ти матчей «Халл» занимает 20-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Сегодня «тигры» примут «Ипсвич» в 17-м туре Чемпионшипа. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.