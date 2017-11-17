Президент «Урала»: «Клуб всегда рад видеть Павлюченко. Не думаю, что он к нам поедет»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Романом Павлюченко.

«Мы только сегодня узнали, что Рома расторг контракт. Сейчас «Урал» готовится к матчу с «Краснодаром», а после него сядем с Тархановым и решим, интересен или нет.

Но насколько я знаю, Рома не хочет уезжать далеко от Москвы. У него маленький ребенок ходит в школу, по этой причине он уехал и от нас. Поэтому не думаю, что он поедет к нам.

Но «Урал» всегда рад видеть Рому у себя в любом качестве, он – наш хороший товарищ», – сказал Иванов.

После 16-ти туров клуб из Екатеринбурга занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.