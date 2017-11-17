Кроос: «Всегда чувствовал поддержку Зидана»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

«Зидан придал мне уверенности в себе. Я в «Реале» работаю с ним уже два года, он мне доверяет все это время, выставляя в основном составе на самые важные игры. Хотя сейчас все матчи важны для нас.

В любом случае, я всегда чувствовал его поддержку, что придает мне еще больше уверенности в своих силах. Он знает, что всегда может рассчитывать на меня.

Между нами хорошие отношения. Положительная связь с тренером всегда очень важна», – заявил немец.

Ранее появилась информация, что Кроос может быть обменян в «ПСЖ» на Неймара.