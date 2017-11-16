Орлов: «Черчесов поставил Жиркова в состав, чтобы показать Манчини его уровень»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Испании (3:3). Он выделил игру защитника Юрия Жиркова.

«С испанцами у нас была более жесткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма. Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошел вперед. Видели, как он играл? Великолепно!

После пресс-конференции я подошел к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: «Лучшим-то был Жирков». Он ответил: «Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В «Зените» же Юра не на главных ролях». Вот это проблема «Зенита», и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне чемпионата России Жирков ни разу не появился в стартовом составе «Зенита»