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  • Орлов: «Черчесов поставил Жиркова в состав, чтобы показать Манчини его уровень»

Орлов: «Черчесов поставил Жиркова в состав, чтобы показать Манчини его уровень»

16 ноября 2017, 19:13
18

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Испании (3:3). Он выделил игру защитника Юрия Жиркова.

«С испанцами у нас была более жесткая игра, чем с аргентинцами, но Черчесов правильно сделал, что сменил тактику после первого тайма. Во втором тайме мы начали играть не с пятью защитниками, а с четырьмя, и Жирков пошел вперед. Видели, как он играл? Великолепно!

После пресс-конференции я подошел к Станиславу Саламовичу, поздравил его и сказал: «Лучшим-то был Жирков». Он ответил: «Конечно. Я Жиркова ставлю, чтобы показать Манчини, какой он замечательный футболист. В «Зените» же Юра не на главных ролях». Вот это проблема «Зенита», и тренерам надо разобраться, на кого делать ставку», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне чемпионата России Жирков ни разу не появился в стартовом составе «Зенита»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Испания Жирков Юрий Черчесов Станислав Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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insider_retro
1510849398
Жирков, действительно, при некоторой своей хрустальности, один из самых монументальных действующих игроков!.. Причём без показушной величественности и избранности!.. Каждый тренер находит в нём необходимые качества для построения своей команды!!.. Хотелось бы его непременного участия в ЧМ в полной готовности и здоровости!!..
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multiscan
1510849683
Жиркову через месяц после ЧМ - 35 лет, нужен ли сборной ещё один "дедушка"? Сомнительно!
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Gullit 76
1510850124
Хорошо поддел!Манчини тоже не слепой и видел матч,так что думаю Жирков вернётся в основной состав.
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Жентус
1510851980
Юра не вечный, он не молодеет...
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Полная Канистра
1510852144
ну да все отстойники один великолепный жирков игру сделал
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Taps
1510853571
Гнилой баклан опять прокукарекал ...
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nik55
1510854358
Его время прошло----неужели Манчини тупее Черчесова ?R S---на пенсию пора
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DOCTOR PENALTY
1510856657
Манчини сказал, что Зенит сильно недоукомплектованная ( хрен выговоришь) команда.....
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Андреич
1510859560
Юра был один из лучших в матче с Испанией. Невзирая на возраст.
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Zenmaster
1510861122
Жиркова можно и нужно ставить на игру чаще !!! Проблема иноземных тренеров -- они плохо знают наших игроков -- дай им волю все 11 будут иносранцы !!! С новым лимитом мы это скоро увидим !!!
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