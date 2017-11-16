Романцев: «Смолов сыграл так, как умеет и должен играть»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал прошедшую игру сборной России против Испании – самой оптимистичной из всех предыдущих под руководством Станислава Черчесова.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся в минувший вторник. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Что понравилось в игре сборной России?

– Порадовало, что на этот раз мы быстро выходили из обороны и за счет активности Жиркова и Смольникова максимально использовали фланги. Это следствие хорошо проведенной работы над ошибками, допущенными с Аргентиной. А то, что после двух обидных пенальти команда не сбавила обороны и не отступила от своей игры, дорогого стоит. Потому согласен с комментировавшим встречу Валерием Карпиным, который назвал ее самой оптимистичной из всех предыдущих у сборной Черчесова.

– Не сложилось впечатления, что Смолов уже готов присоединиться к Акинфееву и Глушакову, которых после Аргентины назвали лидерами сборной?

– Федор сыграл так, как он умеет и должен играть. Уверен, что летом следующего года мы с вами в этом убедимся.