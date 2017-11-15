Валуев: «В футболе, как и в других видах спорта, нас постоянно засуживают»

Бывший боксер, а ныне депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев выразил точку зрения по поводу судейства в отношении наших команд в некоторых видах спорта. Политик считает его предвзятым.

«Как показывает жизнь, судейство может быть предвзятым по разным причинам, в том числе и политическим. Я не думаю, что ФИФА будет проводить опрос среди судей «Как они относятся к России?», вряд ли это возможно.

Я регулярно вижу, как нас засуживают в фигурном катании, художественной гимнастике, в плавании, в легкой атлетике и так далее.

Абсолютно во всех видах спорта есть люди ответственные и ценящие свою репутацию, а есть нечистые на руку, которые встречаются в том числе и в футболе, я имею в виду судей.

Я могу привести пример. Посмотрел я матч шведов с итальянцами (0:0). Было несколько случаев, когда судья мог поставить пенальти как в одни, так и в другие ворота, но он почему-то этого не сделал. Арбитр, на мой взгляд, судил этот матч непредвзято, не давал возможности заподозрить себя в симпатии к той или иной команде», – сказал Валуев.

Ранее экс-боксер заявлял, что футбол – это вид спорта не для России.