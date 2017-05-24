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    Валуев: «Футбол – вид спорта не для России»

    Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев заявил, что считает футбол не российским видом спорта, а также отметил, что желает побед питерскому «Зениту».

    – Хочется спросить вас о футболе…

    – Сразу скажу, этот вид спорта не для нашей страны. В том, что это спорт номер один, сомнений быть не может. Но нынешние реалии российского футбола, говорят о том, что дальше своего двора мы не выберемся.

    – А вы сами болельщик?

    – Я всегда желаю победы питерскому «Зениту». Хотя ко всем спортсменам отношусь с большим уважением. По большому счету, «Спартак» это или «Динамо» – не важно, названия для меня не имеют значения. Я к спортсменам отношусь замечательно, но «фанатские темы» не для меня. К «ультрас» я себя не отношу. Про «Спартак» скажу следующее: то, что они стали чемпионами, не повод почивать на лаврах. Если «Спартак» станет чемпионом и в следующем сезоне, тогда это будет серьезно. Это уже будет тенденция

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2017 01:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 мая 2017, 13:27

      Футбол - это когда пинают ногой?
      А как же наследство? Я против, этот спорт - дорогой.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 мая 2017, 10:57

      Как это не для России, ну что он за чушь говорит то, очень даже для России в футболе как раз самые большие распилы бабла происходят и Россия по этому показателю конечно не мировые лидеры, но марку держат достойно!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 10:10

      Еще один "депутат" полез в футбольную тему . Ну точно в Думе нечего делать как только футбол обсуждать .

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 мая 2017, 09:23

      Че ж это будет-то!.. Ещё один интеллектуал повылазил...
      О как жестко скипидарит чемпионство Спартака!

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      Рейтинг: +131

      александр 59 24 мая 2017, 07:16

      Не трогайте Николая- хуже будет. Пускай говорит

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 06:53

      Тенденция... как он запомнил?

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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 24 мая 2017, 06:16

      А бокс вид спорта - для политики в России?))

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 05:53

      Глупости какие,в многомиллионной стране как раз таки футбол самая популярная игра,ее любят и играют

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Mahone 24 мая 2017, 06:24

      А депутат ГосДумы намекает, какую скажем, такую игру и будете любить.

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      Рейтинг: +837

      eleng 24 мая 2017, 03:37

      Готовился наверное к интервью, и вот поставленный спич, неужели готовят законопроект перевода проф футбола в дворовый... Понимают, что после КК и ЧМ придёться так поступить...

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos 24 мая 2017, 01:39

      Карпин: «За последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Поэтому «Спартак» и стал чемпионом»
      Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе
      Валуев: «Футбол – вид спорта не для России»

      полнолуние сегодня?

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