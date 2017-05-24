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Валуев: «Футбол – вид спорта не для России»

24 мая 2017, 01:26
14

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев заявил, что считает футбол не российским видом спорта, а также отметил, что желает побед питерскому «Зениту».

– Хочется спросить вас о футболе…

– Сразу скажу, этот вид спорта не для нашей страны. В том, что это спорт номер один, сомнений быть не может. Но нынешние реалии российского футбола, говорят о том, что дальше своего двора мы не выберемся.

– А вы сами болельщик?

– Я всегда желаю победы питерскому «Зениту». Хотя ко всем спортсменам отношусь с большим уважением. По большому счету, «Спартак» это или «Динамо» – не важно, названия для меня не имеют значения. Я к спортсменам отношусь замечательно, но «фанатские темы» не для меня. К «ультрас» я себя не отношу. Про «Спартак» скажу следующее: то, что они стали чемпионами, не повод почивать на лаврах. Если «Спартак» станет чемпионом и в следующем сезоне, тогда это будет серьезно. Это уже будет тенденция

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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exreporter
1495578794
любят боксеры пофилософствовать иногда ) что уж там )
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miklos
1495579188
Карпин: «За последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Поэтому «Спартак» и стал чемпионом» Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе Валуев: «Футбол – вид спорта не для России» полнолуние сегодня?
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Mahone
1495594397
Глупости какие,в многомиллионной стране как раз таки футбол самая популярная игра,ее любят и играют
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ArReal
1495595767
А бокс вид спорта - для политики в России?))
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Дядя Серёжа
1495598014
Тенденция... как он запомнил?
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александр 59
1495599382
Не трогайте Николая- хуже будет. Пускай говорит
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momwig_
1495606990
Че ж это будет-то!.. Ещё один интеллектуал повылазил... О как жестко скипидарит чемпионство Спартака!
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dok66
1495609818
Еще один "депутат" полез в футбольную тему . Ну точно в Думе нечего делать как только футбол обсуждать .
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FanatSerj
1495612659
Как это не для России, ну что он за чушь говорит то, очень даже для России в футболе как раз самые большие распилы бабла происходят и Россия по этому показателю конечно не мировые лидеры, но марку держат достойно!
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subbotaspartak
1495621659
Футбол - это когда пинают ногой? А как же наследство? Я против, этот спорт - дорогой.
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