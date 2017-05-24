Валуев: «Футбол – вид спорта не для России»

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев заявил, что считает футбол не российским видом спорта, а также отметил, что желает побед питерскому «Зениту».

– Хочется спросить вас о футболе…

– Сразу скажу, этот вид спорта не для нашей страны. В том, что это спорт номер один, сомнений быть не может. Но нынешние реалии российского футбола, говорят о том, что дальше своего двора мы не выберемся.

– А вы сами болельщик?

– Я всегда желаю победы питерскому «Зениту». Хотя ко всем спортсменам отношусь с большим уважением. По большому счету, «Спартак» это или «Динамо» – не важно, названия для меня не имеют значения. Я к спортсменам отношусь замечательно, но «фанатские темы» не для меня. К «ультрас» я себя не отношу. Про «Спартак» скажу следующее: то, что они стали чемпионами, не повод почивать на лаврах. Если «Спартак» станет чемпионом и в следующем сезоне, тогда это будет серьезно. Это уже будет тенденция