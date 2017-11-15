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Фурсенко ночью навестил Лунева в больнице

15 ноября 2017, 15:28
17

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко навестил в больнице голкипера Андрея Лунева.

Напомним, что вратарь сборной России получил травму в концовке товарищеского матча с Испанией после столкновения с нападающим Родриго.

«Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу, удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашел и поддерживал его.

Не знаю, кто еще из клубных боссов поступил так. И дай бог, чтобы поводов таких не было никогда у них. Но поступок Фурсенко очень много говорит о его отношении к игрокам», – сообщил телекомментатор Илья Казаков.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Фурсенко Сергей
Комментарии (17)
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Superviser77
1510750286
Показушник. ..
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andruhs
1510751226
Явился ночью Луневу в больнице Аааааааа !!!
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Zenmaster
1510751472
Навестил -- правильно сделал , уважать надо за такой бросок в ноги !!! Андрею -- скорейшего выздоровления и огромное СПАСИБО !!!
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SPACE TRUCKIN
1510751521
фурс ещё и в операционную припёрся! хирургам советы давал что-ли? кому и что он хотел показать?Лунёву покой и отдых нужен - и тут это...
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Decorhome
1510753827
Молодец
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dok66
1510753960
"Прямо в операционную зашел" ! И вы верите этой брехне !
Ответить
Burtaze
1510755055
почему ночью????? это наводит на некие размышления....
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aaaaahhhh
1510755056
кто же его туда пустил? врачу строгий выговор дать.
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3a zenit
1510757286
типо смотрите какой он хороший,не надо его увольнять...почему это дерьмо до сих пор руководит футболом!?
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Полная Канистра
1510759447
а апельсины и кулёк печенья принёс
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