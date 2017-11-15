Фурсенко ночью навестил Лунева в больнице

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко навестил в больнице голкипера Андрея Лунева.

Напомним, что вратарь сборной России получил травму в концовке товарищеского матча с Испанией после столкновения с нападающим Родриго.

«Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу, удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашел и поддерживал его.

Не знаю, кто еще из клубных боссов поступил так. И дай бог, чтобы поводов таких не было никогда у них. Но поступок Фурсенко очень много говорит о его отношении к игрокам», – сообщил телекомментатор Илья Казаков.