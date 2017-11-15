Марадона: «Я хочу вернуться в сборную Аргентины»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отреагировал на поражение аргентинцев от команды Нигерии в товарищеском матче (2:4).

«Кто выиграл больше матчей? Делаем выводы.

Я горячусь, потому что они теряют престиж. Но парни не виноваты. Я хочу вернуться» — написал Марадона в своем инстаграме.

Также он опубликовал таблицу со статистикой тренеров Аргентины. У него самый высокий процент побед — 75%.

Марадона тренировал сборную Аргентины с октября 2008 года по июль 2010 года. С ней он вышел в 1/4 финала чемпионата мира в ЮАР в 2010 году.