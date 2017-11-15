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  • Мутко: «Зачем помогать таким командам, как Испания? В матче с Россией у них были только эти два пенальти»

Мутко: «Зачем помогать таким командам, как Испания? В матче с Россией у них были только эти два пенальти»

15 ноября 2017, 00:49
13

Президент РФС Виталий Мутко раскритиковал работу арбитров в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).

Отметим, что в данной встрече главный судья Джанлука Рокки поставил в пользу гостей два пенальти, которые реализовал Серхио Рамос.

«А у испанцев только эти два пенальти. И дело даже не в этом. Нельзя таким командам, как Испания, помогать. Зачем? (смеется) Ладно, один раз, но второй… В плечо мяч попал, 20 раз посмотрели. Обидно, конечно», – сказал Мутко.

Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов — два чумовых гола

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Испания Мутко Виталий
Комментарии (13)
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ElninoO
1510697898
Что за высказывания министра ?? Зачем))) Привыкли к тому что у нас всё не просто так.. Неважно какой силы сборная, судейство должно быть справедливое!
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Евгений Лесников
1510701815
А я думал,что судьи никому не должны помогать,а судить объективно и честно... Два пенальти,на мой взгляд-перебор,но я же не Мутко ,чтобы на весь футбольный мир озвучивать свое мнение...Это для внутреннего потребления. Спокойной ночи !
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kupryaev
1510702334
Откровенный "товарищеский" матч-своим высказыванием Мутко только подтвердил свою причастность
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арейская
1510706443
Забили бы наши четвёртый, он бы третий пенальти высосал из пальца...
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ДСА
1510714730
Так судью российского надо было ставить.
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Диктор
1510720071
Да судья просто козел был-разве можно так судить на международном уровне?????
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xapaycm
1510723899
Не думаю, что судья подсуживал испанцам, какой смысл. Это что, мечта Испании обыграть Россию. С рукой спорный момент, не однозначный. Играть нужно так, чтобы судья ничем помочь не мог. Испанцы и не играли то особо, а уже Россия - Чемпион. ЧМ покажет.
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кеша_КБ
1510731077
- критикуй, не критикуй(((.....В назидание новой российской сборной!, "нас"(Россию) всегда недолюбливали, вспомните историю сборной СССР и запомните!!!, вас будут "так же" судить и на официальных футбольных соревнованиях, тем более на ЧМ..., и не давайте ни малейшего повода для неоднозначных решений арбитров! Вперёд, Россия!
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OfaZavr
1510735783
вот здесь согласен с ним, судья ******!
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plehanov6
1510755445
Да! Судья дал маху! Но, ребята, посмотрите на это с другой стороны, ведь судить будут так-же и на ЧМ-2018, так что - хорошая тренировка! А может это и подстегнуло наших парней, и со злости они так и сыграли!?
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