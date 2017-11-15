Мутко: «Зачем помогать таким командам, как Испания? В матче с Россией у них были только эти два пенальти»

Президент РФС Виталий Мутко раскритиковал работу арбитров в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).

Отметим, что в данной встрече главный судья Джанлука Рокки поставил в пользу гостей два пенальти, которые реализовал Серхио Рамос.

«А у испанцев только эти два пенальти. И дело даже не в этом. Нельзя таким командам, как Испания, помогать. Зачем? (смеется) Ладно, один раз, но второй… В плечо мяч попал, 20 раз посмотрели. Обидно, конечно», – сказал Мутко.

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