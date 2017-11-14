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  • Азмун — о Бердыеве: «Это один из тех тренеров, которым хочется доверять»

Азмун — о Бердыеве: «Это один из тех тренеров, которым хочется доверять»

14 ноября 2017, 20:12
3

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун рассказал о своей жизни в Татарстане и о главном тренере казанцев Курбане Бердыеве.

«Чего мне больше всего не хватает в Казани? Друзей. Почти все они остались в Иране. В России я обрел новых, но от этого старых любить меньше не стал. Хотелось бы видеться с ними гораздо чаще.

У меня есть круг ребят, отношения с которыми сложились еще до того, как я начал профессиональную карьеру во взрослом футболе — до 17 лет. Их я считаю своими истинными друзьями.

Бердыев? Не хочу делать громких заявлений, но он один из тех тренеров, которым хочется доверять. Почему? Потому что когда ты видишь конечный результат и понимаешь, за счет чего он достигается, то проникаешься уважением к тренеру.

На данный момент Курбан Бекиевич — один из лучших российских тренеров. В Казани все его по-настоящему уважают. Он замечательный человек и один из немногих, кто выкладывается без остатка», — сказал Азмун.

В этом сезоне чемпионата России Азмун появился в 15 матчах и не отметился результативными действиями.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Рубин Азмун Сердар
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1510684758
***Присоединяемся к мнению Сердара !!!
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арейская
1510707723
Всё верно, вот только Азмуна прежнего, ростовского, что-то не наблюдается...
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rubinovyi2
1510725985
Добрые слова,жаль только огорчаешь ты своего наставника,своей безрезультатностью.
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