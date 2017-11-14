Нигматуллин не стал комментировать информацию относительно своего сына в «Спартаке»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин отказался сообщать подробную информацию относительно будущего своего сына – Руслана Нигматуллина-младшего.

По данным СМИ, опубликованным сегодня, 17-летний страж ворот находится на просмотре в стане красно-белых.

«Подтвердить информацию о тренировке своего сына с основной командой «Спартака» я не могу, равно как и опровергнуть. Не имею права это комментировать. Единственное, что могу подтвердить – мой сын действительно вратарь и ему 17 лет. Не могу сказать ничего, что касается «Спартака», – сказал Нигматуллин.