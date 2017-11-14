Черчесов следит за Денисом Черышевым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о состоянии своего сына полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, который набирает форму после серьезной травмы. По его словам, в сборной рассчитывают на Дениса, но ждут полного восстановления от повреждения.

– Как себя чувствует Денис Черышев в «Вильярреале»?

– Нормально. Ему дали время на полное восстановление. До этого он не успевал восстановиться, шов более-менее был в порядке, а мышца, которая вокруг шва, была слабой. Получалось так, что она постоянно рвалась. После полного восстановления Денис много работал в тренажерном зале, занимался по индивидуальной программе. Поэтому сейчас он в хорошем тонусе, раздает голевые передачи.

– Сильно переживает, что он пока вне сборной?

– Черчесов ему звонил и был разговор между ними. Стас следит за Денисом, просто прошло мало времени после восстановления для того, чтобы получить вызов в сборную. Сейчас могу сказать, что Денис набирает обороты. То, что есть перерыв в чемпионате Испании, – это огромный плюс для него, благодаря этому восстановление будет лучше и быстрее.

– В марте в игре с Бразилией увидим его?

– Все будет зависеть от Черчесова и самого Дениса. Я жду, что он будет играть.