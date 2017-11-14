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Черчесов следит за Денисом Черышевым

14 ноября 2017, 11:30
7

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о состоянии своего сына полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, который набирает форму после серьезной травмы. По его словам, в сборной рассчитывают на Дениса, но ждут полного восстановления от повреждения.

– Как себя чувствует Денис Черышев в «Вильярреале»?

– Нормально. Ему дали время на полное восстановление. До этого он не успевал восстановиться, шов более-менее был в порядке, а мышца, которая вокруг шва, была слабой. Получалось так, что она постоянно рвалась. После полного восстановления Денис много работал в тренажерном зале, занимался по индивидуальной программе. Поэтому сейчас он в хорошем тонусе, раздает голевые передачи.

– Сильно переживает, что он пока вне сборной?

– Черчесов ему звонил и был разговор между ними. Стас следит за Денисом, просто прошло мало времени после восстановления для того, чтобы получить вызов в сборную. Сейчас могу сказать, что Денис набирает обороты. То, что есть перерыв в чемпионате Испании, – это огромный плюс для него, благодаря этому восстановление будет лучше и быстрее.

– В марте в игре с Бразилией увидим его?

– Все будет зависеть от Черчесова и самого Дениса. Я жду, что он будет играть.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания. Примера Вильярреал Россия Черышев Денис Черчесов Станислав Черышев Дмитрий
Комментарии (7)
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Александр52
1510648518
Заказная статейка.
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Cubinec1989
1510648537
Хотелось бы чтобы Ден перестал быть хрустальным... здоровья ему!
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VIPded
1510649748
Всем Здоровья!
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prezent2017
1510651346
Черышев игрок, может, и неплохой, но в сборной не наигран. Опять начинать все с чистого листа?
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Алекс 914
1510666294
"Черчесов следит за Денисом Черышевым". Детектив хренов!!! При нем от игры сборной все грустнее и грустнее.
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Dimon013
1510666375
А чем Игорь Денисов не заслужил вызов в сборную??? Ну и что с того, что ему 33, чемпионат мира ведь через пол года, а не через 5 лет!!!
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DOCTOR PENALTY
1510674993
Чер за Чер, пока = .....
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