Дмитрий Черышев: «России будет очень трудно что-либо противопоставить Испании»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев считает, что сборная Испании сейчас находится в той форме, когда противостоять ей будет очень сложно. Он отметил это после товарищеского матча испанцев с Коста-Рикой, который закончился со счетом 5:0.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.

– Нынешняя сборная Испании сильнее, чем несколько лет назад?

– Я посмотрел матч с Коста-Рикой и могу сказать, что наслаждался игрой. Любо-дорого было наблюдать за тем, как играют ребята. Они смотрятся очень органично, каждый футболист находится в движении, и это главный критерий сборной Испании. Второй момент – они постоянно ищут щели в обороне, куда можно нырнуть, все время подстраиваются под партнера. Нашим будет очень трудно что-либо им противопоставить. Нужно немного жесткости в отборе, не упустить своего оппонента и стараться играть на встречных курсах. В игре с Коста-Рикой при потере мяча они сразу же накрывали футболиста соперника с мячом. Выйти из прессинга будет очень тяжело.

– У вас есть понимание того, в каком направлении движется Черчесов?

– Станислав пробует много вариантов, он начинал играть с четырьмя защитниками, сейчас играет в пять. Главное, чтобы латерали были правильно использованы как в обороне, так и в атаке. То, что мы начали строго играть в обороне, я считаю первым шагом к хорошей командной тактике.

– Многие говорят, что у нас серьезные проблемы с центром обороны. Вы поддерживайте инициативу возврата братьев Березуцких?

– Есть такое выражение: «уходя – уходи». Конечно, я бы хотел их видеть в команде, и Сережу Игнашевича. С моей точки зрения, не нужно оглядываться назад, надо просматривать тех, кто есть на данный момент.

– Как в Испании относятся к предстоящей встрече? Что пишет пресса на этот счет?

– После того, как сборная Испании отгрузила пятерку Коста-Рике, сразу заговорили о том, что команда находится на пике подготовки к чемпионату мира, опять подобрался хороший коллектив. Даже перестали освистывать Пике, во втором тайме с костариканцами его стали поддерживать. Что касается игры против нашей сборной, то они воспринимают это как подготовку и настраиваются очень тщательно.