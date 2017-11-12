Глеб рассказал, что в «Барселоне» Гвардиола прятался от Ибрагимовича

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о том, что он видел, как Хосеп Гвардиола прятался от Златана Ибрагимовича.

«Была одна ситуация. Все ребята приезжали за час до тренировки, чтобы позавтракать. Мы шли втроем – я, Ибрагимович и еще один игрок. Навстречу к нам выходит Гвардиола, но начинает метаться, не понимая, куда можно спрятаться. Одна дверь закрыта, вторая – тоже. Но Гвардиола все-таки нашел одну дверь, которая была открыта, и проскользнул в нее. Он действительно избегал встречи с Ибрагимовичем и пытался всячески отстраниться», – сообщил Глеб, который выступал за «Барселону» в 2008 – 2011 годах.