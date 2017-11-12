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  • Глеб рассказал, что в «Барселоне» Гвардиола прятался от Ибрагимовича

Глеб рассказал, что в «Барселоне» Гвардиола прятался от Ибрагимовича

12 ноября 2017, 12:28
5

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о том, что он видел, как Хосеп Гвардиола прятался от Златана Ибрагимовича.

«Была одна ситуация. Все ребята приезжали за час до тренировки, чтобы позавтракать. Мы шли втроем – я, Ибрагимович и еще один игрок. Навстречу к нам выходит Гвардиола, но начинает метаться, не понимая, куда можно спрятаться. Одна дверь закрыта, вторая – тоже. Но Гвардиола все-таки нашел одну дверь, которая была открыта, и проскользнул в нее. Он действительно избегал встречи с Ибрагимовичем и пытался всячески отстраниться», – сообщил Глеб, который выступал за «Барселону» в 2008 – 2011 годах.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Барселона Ибрагимович Златан Глеб Александр Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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Parham
1510479033
Уже знаем давно!! Неделю назад он уже это сказал и по Матч ТВ все видели!!
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Manba
1510482771
Новость для тех, кто байкотирует убогий МАТЧ ТВ.
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Tsigan
1510487567
Гвардиолу нужно в день два раза пи???ть. После того как он поступил когда Тито Виланова был при смерти, этот тип вообще упал в моих глазах.
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koli4ka
1510488976
об чём новость, плиз не врубаюсь...
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