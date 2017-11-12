Мостовой: «Аргентина смотрелась добротно на фоне трусливой сборной России»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал анализ товарищескому матчу команды против сборной Аргентины (0:1). Эксперт назвал игру россиян трусливой.

«Я считаю, что команды показали тот футбол, который я и ожидал. Если я говорил, что они, скорее всего, сыграют вничью, то, к сожалению, проиграли со счетом 0:1, пропустив в конце от Серхио Агуэро. Мы лишний раз убедились, что мастерство, класс и качество наших футболистов сильно разнится, на первый взгляд, с непонятной для нас сборной Аргентины, которая с трудом вышла на этот чемпионат мира-2018, если вспомнить последние их три игры.

Если бы не великий Лионель Месси, то у себя бы мы аргентинцев не увидели. А сегодня мы могли наблюдать за довольно-таки быстрой, техничной и неплохой командой сборной Аргентины, которая на фоне нашей трусливой сборной выглядела добротно. Особенно в первом тайме, где мы мяча вообще не касались и по воротам толком не ударили», – сказал Мостовой.

Ближайший матч россияне проведут 14 ноября против испанцев.

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