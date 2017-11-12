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  • Мостовой: «Аргентина смотрелась добротно на фоне трусливой сборной России»

Мостовой: «Аргентина смотрелась добротно на фоне трусливой сборной России»

12 ноября 2017, 11:07
3

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал анализ товарищескому матчу команды против сборной Аргентины (0:1). Эксперт назвал игру россиян трусливой.

«Я считаю, что команды показали тот футбол, который я и ожидал. Если я говорил, что они, скорее всего, сыграют вничью, то, к сожалению, проиграли со счетом 0:1, пропустив в конце от Серхио Агуэро. Мы лишний раз убедились, что мастерство, класс и качество наших футболистов сильно разнится, на первый взгляд, с непонятной для нас сборной Аргентины, которая с трудом вышла на этот чемпионат мира-2018, если вспомнить последние их три игры.

Если бы не великий Лионель Месси, то у себя бы мы аргентинцев не увидели. А сегодня мы могли наблюдать за довольно-таки быстрой, техничной и неплохой командой сборной Аргентины, которая на фоне нашей трусливой сборной выглядела добротно. Особенно в первом тайме, где мы мяча вообще не касались и по воротам толком не ударили», – сказал Мостовой.

Ближайший матч россияне проведут 14 ноября против испанцев.

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Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия Аргентина Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Eddyson
1510477541
Не трусливой, а гостеприимной. Гостеприимность никуда не денется и на ЧМ, видимо.
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Приус
1510484409
Точнее не скажешь.
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DOCTOR PENALTY
1510523539
Объективная оценка!
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