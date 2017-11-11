Ромеро — о Кокорине: «Де Хеа, следи за ним, он самый опасный у русских»

Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеского матча со сборной России (0:1) выделил нападающего Александра Кокорина в составе россиян. Он посоветовал вратарю сборной Испании Давиду Де Хеа внимательно следить за форвардом «Зенита».

«Мой совет Де Хеа? Следи за номером девять! Это самый опасный у русских. Кокорин, да?», — сказал Ромеро.

Товарищеский матч сборных России и Испании пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

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