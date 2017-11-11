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  • Ромеро — о Кокорине: «Де Хеа, следи за ним, он самый опасный у русских»

Ромеро — о Кокорине: «Де Хеа, следи за ним, он самый опасный у русских»

11 ноября 2017, 19:43
9

Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеского матча со сборной России (0:1) выделил нападающего Александра Кокорина в составе россиян. Он посоветовал вратарю сборной Испании Давиду Де Хеа внимательно следить за форвардом «Зенита».

«Мой совет Де Хеа? Следи за номером девять! Это самый опасный у русских. Кокорин, да?», — сказал Ромеро.

Товарищеский матч сборных России и Испании пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Аргентина Испания Ромеро Серхио Кокорин Александр Де Хеа Давид
Комментарии (9)
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paracetamol
1510418864
Серхио Ромеро плоско пошутил.
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ROSTOV SUPER
1510418893
Каким местом он сегодня был опасен ?
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raritet
1510418964
просто об этом им сообщили одноклубники из Зенита, а вообще-то нужно было следить за Глушаковым.
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Полная Канистра
1510421068
А РАЗВЕ ВРАТАРЬ Испании У НИХ В ЗАПАСЕ БЫЛ
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Obojaemiy
1510423658
молодец Ромео... под@бал хвалебного кокорку
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BarStep
1510423790
Не очкуй Де Хеа - Кокорин будет в запасе..., абы вся игра будет проходить только в пределах штрафной русских..., и напы там будут На Хуа нужны...
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NapaS
1510424878
Самый опасны был Акинфеев
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