«Барселона» готова продать Турана, Д. Суареса и Рафинью ради приобретения Коутиньо и де Лигта

«Барселона» готова расстаться с тремя полузащитниками, чтобы освободить место и средства для приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и защитника «Аякса» Матейса де Лигта в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что сине-гранатовые намерены продать хавбеков Рафинью, Дениса Суареса и Арда Турана, несмотря на то, что ни по одному из футболистов предложений пока не поступало.

По информации источника, Рафинья хочет покинуть каталонцев ради игровой практики, однако клуб не уверен, стоит ли отпускать игрока насовсем или отдать его в аренду.

Суарес минувшим летом отклонил предложение «Наполи», чтобы добиться успеха в составе «блауграны» и не собирается покидать клуб в январе.

В свою очередь к Турану, который не входит в планы главного тренера Эрнесто Вальверде, проявляет интерес «Галатасарай».