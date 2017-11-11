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  • Мутко: «Нужно научиться поддерживать сборную в разных ситуациях»

Мутко: «Нужно научиться поддерживать сборную в разных ситуациях»

11 ноября 2017, 10:27
13

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что ближайшие товарищеские матчи прибавят уверенности сборной России.

Напомним, что сегодня команда Станислава Черчесова сыграет в Москве с Аргентиной, а 14 ноября встретится в Санкт-Петербурге с Испанией.

«Сборная обновлена, весь этот год мы старались создать ей максимальные условия. Это касается и спарринг-партнеров, и того, что спустя 30 лет мы вернули команду в Новогорск. Сейчас команда в комфортных условиях тренируется и готовится к чемпионату мира.

Надеюсь, ближайшие две игры вселят дополнительную уверенность болельщиков в нашу команду. Нам нужно быть вместе с командой и научиться поддерживать ее в разных ситуациях», – заявил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Испания Аргентина Мутко Виталий
Комментарии (13)
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acer2003
1510386448
Судя по заявлению МуДко, он заранее готовит нас к проигрышам((? Конечно, нужно поддерживать сборную в разных ситуациях, но когда период проигрышей и невзрачной игры затягивается на долго, это не добавляет позитива болельщикам. Как то так товарищ МуДко ..
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Tsigan
1510387936
Команду болельщики итак поддерживают и будут любить, потому что другой у нас нет, а вот руководство нашего футбола мы никак не хотим терпеть!!!
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APchelov
1510388288
До тех пор, пока сборная будет думать о чести страны, и о том, как понравиться болельщикам, а не о самом футболе, результата не будет
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Serjoga
1510389571
Да! Укрепят уверенность болельщиков в том, что Мутко и Черчесов на х.... не нужны для сборной!
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Сильвербой
1510389716
Да никто с этим и не спорит, что в разных ситуациях!!! Ключевое слово "разных"!!! Только ведь ситуация у нас одна и таже: что не турнир, то провал с позором!!!!
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Полная Канистра
1510391323
да пора уже товарищ мутко ИГРАТЬ В ФУТБОЛ А НЕ МУЧИТЬСЯ НА ПОЛЕ это 2 разные ситуации
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Axe111
1510401268
Заткни пасть МУДКО продажное
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vanikischin
1510407051
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serppion
1510467907
Не получается у меня поддерживать сборную в ситуации, когда ею руководят два отпетых остолопа. Честно!
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Александр52
1510474661
Опять фантазии и комментарии своих снов. Пора проснуться и поменять весь состав на дворовых любителей и именно их мы пойдём поддерживать и будем болеть за них, и будем орать кричалки и будем петь Гимн России. Мутко, вам давно пора в отставку.
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