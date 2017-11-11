Мутко: «Нужно научиться поддерживать сборную в разных ситуациях»

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что ближайшие товарищеские матчи прибавят уверенности сборной России.

Напомним, что сегодня команда Станислава Черчесова сыграет в Москве с Аргентиной, а 14 ноября встретится в Санкт-Петербурге с Испанией.

«Сборная обновлена, весь этот год мы старались создать ей максимальные условия. Это касается и спарринг-партнеров, и того, что спустя 30 лет мы вернули команду в Новогорск. Сейчас команда в комфортных условиях тренируется и готовится к чемпионату мира.

Надеюсь, ближайшие две игры вселят дополнительную уверенность болельщиков в нашу команду. Нам нужно быть вместе с командой и научиться поддерживать ее в разных ситуациях», – заявил Мутко.