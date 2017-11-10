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Шаронов: «У Манчини есть свой почерк»

10 ноября 2017, 07:43
3

Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Роман Шаронов отметил, как менялась игра «Зенита» по ходу матча с казанской командой. По его словам, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини четко реагировал на происходящее на поле.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Зенит» закончился со счетом 0:0.

– Паредес? Мне очень нравится, как аргентинец ведет игру, как выходит из-под давления в центре поля. Когда Паредес находится на месте «опорника», он умело выходит из-под давления соперника и потом делает смену направления туда, где есть преимущество. У него очень хороший пас. То есть Паредес действует в зависимости от ситуации, но контролирует центр поля и при этом делает то, что он хочет. Мне этот игрок очень понравился. Могу выделить и Кокорина, но Паредес как раз тот футболист, который ведет игру «Зенита». Он связующее звено в организации командных действий. Мне вообще было интересно смотреть, как Манчини перестраивает игру «Зенита», даже по ходу матча с «Рубином».

– Как именно перестроил игру Манчини?

– Манчини приступил к перестройке, выпустив Жиркова. Юрий вышел первым вместо Полоза. В тот момент «Рубин», играя по схеме «5-2-3», перехватил инициативу, несколько опасных передач было на Жемалетдинова. Манчини тут же поменял схему и создал преимущество «Зенита» в центре, перейдя на схему «5-3-2», то есть за счет трех игроков получил преимущество в центре, одновременно закрыв фланги. Поэтому игра сразу выровнялась. Что касается ухода Мевли, мне показалось, что это вынужденная замена была. Мевля получил травму – вышел Шатов. После этого, считаю, у «Зенита» стала схема «4-1-2-3». За счет этого тоже удалось усилить давление. Правда, я не знаю, насколько это была тактическая замена или просто травму получил Мевля.

– Ну и, наконец, вышел Дриусси, заметно усиливший игру «Зенита» на фоне на глазах устававшего соперника…

– У Манчини есть свой почерк. Мне понравилось, как его команда структурированно действовала: где преимущество – она играет туда.

– Роман, моментов у «Зенита» было достаточно, почему команда Манчини вновь ушла с поля без гола?

– Мне тяжело сказать, в «Зените» собраны достаточно обученные игроки, мастеровитые, но это футбол. Не забили, хотя имели моменты.

– Кокорин забивал больше, когда играл на острие. С возвращением Дзюбы он вынужден больше блуждать на фланге, в этом есть проблема?

– Тактику выбирает главный тренер, если говорить про расстановку «Зенита» в первом тайме, то я думаю, что ставка была сделана на то, чтобы использовать пространство. «Рубин» играет в пять защитников, три центральных и два крайних, которые иногда поднимаются высоко и встречают игроков. Ставка была сделана на то, что Дзюба будет сбрасывать мяч в эти зоны, но пространства на флангах не оказалось. «Рубин» неплохо оборонялся, не давая пространства за спиной. Если мы говорим про первый тайм, то вся острота была создана в результате контратак. Манчини поставил в нападении на Полоза и Кокорина. Не скажу, что это ошибочная тактика, которую выбрал «Зенит», что это в принципе как-то отрицательно влияет на его результативность.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Шаронов Роман Кокорин Александр Паредес Леандро Манчини Роберто
Комментарии (3)
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Garrincha58
1510293313
у него свой почерк он пишет записочки Паредесу наверное без ошибок
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DOCTOR PENALTY
1510293790
** Лишь бы закончил письмо, а то уже и про Англию базар пошёл, и про сборную Италии, не исключаю ПСЖ...
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gycrmalrrohm
1510300755
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tiny.ph/hWJ1
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