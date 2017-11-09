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В мяч ЧМ-2018 встроен чип для взаимодействия со смартфонами

9 ноября 2017, 21:24
4

Сегодня в Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира 2018 года. Мяч называется Telstar 18.

«Спустя почти 50 лет Telstar 18 приобрел принципиально новый каркас и изготовлен из высокотехнологичных элементов с использованием переработанного сырья — например, старых упаковочных материалов.

В него также встроен чип NFC, позволяющий взаимодействовать с мячом через смартфон. При подключении мяча к смартфону пользователь переходит на сайт с описанием продукта и различных челленджей, которые будут организованы для любителей футбола в преддверии ЧМ-2018», — сообщается на сайте ФИФА.

На презентацию приехали легенды мирового футбола Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро, Кака и Хаби Алонсо.

Источник: ФИФА
Весь мир
Комментарии (4)
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sachsen-leipzig
1510253888
Блин с этими чипами можем выиграть чм))). Давайте все подключайтесь и упровляйте игрой , хоть как то можно выиграть чм ))), пофигу главное победа ))
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Kulimen
1510260295
А нельзя через смартфон управлять мячом, так у нашей сборной хоть шансы появятся
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neofizer
1510260516
ну всё-Россия-чемпион,хакеры виноваты..
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