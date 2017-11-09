В мяч ЧМ-2018 встроен чип для взаимодействия со смартфонами

Сегодня в Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира 2018 года. Мяч называется Telstar 18.

«Спустя почти 50 лет Telstar 18 приобрел принципиально новый каркас и изготовлен из высокотехнологичных элементов с использованием переработанного сырья — например, старых упаковочных материалов.

В него также встроен чип NFC, позволяющий взаимодействовать с мячом через смартфон. При подключении мяча к смартфону пользователь переходит на сайт с описанием продукта и различных челленджей, которые будут организованы для любителей футбола в преддверии ЧМ-2018», — сообщается на сайте ФИФА.

На презентацию приехали легенды мирового футбола Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро, Кака и Хаби Алонсо.