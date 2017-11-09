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  • Гончаренко — о недоборе очков ЦСКА: «Мы находимся на том месте, которое заслужили»

Гончаренко — о недоборе очков ЦСКА: «Мы находимся на том месте, которое заслужили»

9 ноября 2017, 18:30
2

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о результатах первого круга чемпионата России.

«По итогам первых 16 туров можно отметить, что в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущими годами турнирная таблица серьезно уплотнилась.

Разрыв между клубами, занимающими третье-четвертое места и командой, которая, условно говоря, идет двенадцатой, не такой большой. Сейчас, в какой город бы ни отправлялись лидеры, они не могут гарантированно знать, что заберут там три очка.

Воспринимать это можно по-разному: кто-то скажет, что уровень первенства упал, другие – что он вырос или усреднился. Я не сторонник того, чтобы давать подобные оценки, поэтому для себя просто сделал вывод, что в премьер-лиге все научились играть на результат.

Не могу сказать, что какая-то из команд удивила меня своим выступлением, со знаком «плюс» или со знаком «минус».

Недобор очков ЦСКА? Футбол справедлив, мы находимся на том месте, которое заслужили. Был промежуток, когда мы недостаточно качественно действовали в атаке.

На вторую часть чемпионата перед нами стоит задача улучшить этот компонент, что, несомненно, повысит возможность набора очков», — сказал Гончаренко.

ЦСКА с 26-ю очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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Чикомас
1510242851
Все правильно. С таким составом, с такими бабками, какой нибудь Зенит, давно был бы на 16 месте. А мы держимся...
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Dominator777
1510246506
Коротко, ясно, объективно.
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