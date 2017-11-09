Комбаров: «Никто из сборной России не боится Месси»

Защитник Дмитрий Комбаров рассказал о состоянии игроков сборной России накануне товарищеского матча с Аргентиной. Комбаров подчеркнул, что никто из футболистов национальной команды не боится нападающего аргентинцев Лионеля Месси.

«Нагрузка не такая сильная, пока. Поиграли в футбол. Все ребята готовы. У Аргентины много вертикальных передач и подключений защитников. Тренеры решат, играть нам от обороны или нет. Не знаю, выйду ли против Аргентины.

Месси нечасто приезжает в Россию, тем более на открытие «Лужников». Но никто не боится Месси. Это футбол», – сказал Комбаров.

Напомним, матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.