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Комбаров: «Никто из сборной России не боится Месси»

9 ноября 2017, 14:26
16

Защитник Дмитрий Комбаров рассказал о состоянии игроков сборной России накануне товарищеского матча с Аргентиной. Комбаров подчеркнул, что никто из футболистов национальной команды не боится нападающего аргентинцев Лионеля Месси.

«Нагрузка не такая сильная, пока. Поиграли в футбол. Все ребята готовы. У Аргентины много вертикальных передач и подключений защитников. Тренеры решат, играть нам от обороны или нет. Не знаю, выйду ли против Аргентины.

Месси нечасто приезжает в Россию, тем более на открытие «Лужников». Но никто не боится Месси. Это футбол», – сказал Комбаров.

Напомним, матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Аргентина Комбаров Дмитрий Месси Лионель
Комментарии (16)
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Лошак
1510227187
Зря. Он же инопланетянин. Выпустит все щупальца и присоски - вот страху напустит!
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DOCTOR PENALTY
1510227191
Молодец Диман, а то уже достали с этим инопланетным. Как зомби преклоняются.
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Kotofey75
1510227269
Ноги ему только не сломайте...
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gari69
1510228315
Мы не боимся -только с сыкотно немного))
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семёнычев
1510228384
а чего его бояться? я вот тоже ни Карпова, ни Гельфанда, ни Каспарова не боюсь.. е2-е4, а дальше раздеваться...
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FanatSerj
1510228658
Как говорил Бубнов, а что там сложного играть с той то Барселоной - выходи и получай. Так и тут......
Ответить
Decorhome
1510228793
Правильно. Он же маленький)
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1510229853
Надеюсь хоть ломать его не будите,как это делаете по наитию с другими игроками в ЧР?
Ответить
acer2003
1510231037
Боятся не надо, нужно попробовать его сдержать,а с такими защитниками ,как ты,Васин и Вам подобные это не осуществимо в принципе !!!
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subbotaspartak
1510241594
А чё бояться? Мало ли у нас по полям нерусских бородатых мужиков бегает.
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